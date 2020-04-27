Уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио». Комедийный сериал будет выходить в 20:15 с понедельника по четверг. Во втором сезоне героев ждут новые испытания, что поможет им показать себя настоящими мужчинами. И конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором.

«Папаньки»-2 — это по-прежнему сериал о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами — Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольгой Атанасовой.

Уже полюбившаяся героиня актрисы Ольги Атанасовой – жена Женечки – в новых сериях снималась полноценно. В первом сезоне зрители видели её лишь пару раз на экране планшета в скайпе. Теперь же у неё появится своя сюжетная линия.

«По блату» в сериале снялась жена Андрея Фединчика — Наталка Денисенко. В новом сезоне она сыграет девушку, с которой у Саши — героя Андрея Фединчика — общий ребёнок. Это не первая совместная работа супругов в кино. Но любовную пару они играют впервые за четыре года!

Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он — с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы почти семья, и это так классно! – делится эмоциями Наталка Денисенко.

Также на экране появится любимица публики Виталина Библив в роли главы ОСМД. Её персонаж — очень важная и спортивная женщина по кличке «Сом». Она постоянно становится свидетелем курьезных ситуаций, в которые попадают наши герои, и не упускает возможности устроить всем «сладкую» жизнь.

«Вишенкой на торте» стало участие в проекте Виктории Булитко. Она сыграет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе.

Как-то меня позвал к себе в кабинет Алексей (Алексей Бланарь, продюсер «Дизель Студио». — Прим. ред.) и говорит: «Викуся, мы написали под тебя роль в “Папаньках”! И ты там будешь совсем другая!» Так и получилось! Эта роль — полная противоположность всему, что раньше я играла в «Дизель Студио»!

Усилили и детский актерский состав. Роль шестимесячной дочери Никиты сыграла малышка София. На съемочной площадке она отпраздновала девятый и десятый месяцы жизни.

Софийка — настоящая актриса! Она всё сама понимала и по-настоящему отыгрывала каждую сцену. Плакала и успокаивалась в нужный момент. Улыбалась актерам, следила за всем происходящим. Как? Магия! — удивляется второй режиссер Татьяна Педченко.

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик — Максим Бернадский, второй режиссер — Татьяна Педченко, оператор-постановщик — Максим Баев и художник-постановщик — Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен — Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы — Андрей Трубников и Денис Алистратов.

Смотрите «Папаньки»-2 уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!

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