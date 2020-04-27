Ольга Морозова: в своей героине я видела только откровенную стерву!

20 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Исполнительница одной из главных ролей Ольга Морозова рассказала о своей героине, карантине и травмах на съемках сериала. Подробнее — далее в материале.

На днях зрители телеканала СТБ уже успели оценить первые серии мелодрамы «Акушерка». Уже слышали отзывы о своей игре в сериале? Что говорили родные?

Читала комментарии зрителей — все, как один, мою героиню ненавидят и осуждают за такие поступки. Они ждут, что она получит по заслугам (cмеется. — Прим. ред.). Значит, создать правдивый образ нам удалось. Мои знакомые, которые смотрят сериал, ну, и моя мама, конечно, говорят, что проект очень интересный и сложный эмоционально, все актерские работы очень сильные, глубокие и драматичные. А маме нужно верить! (Смеется. — Прим. ред.).

Как в целом работалось в команде? Что больше всего понравилось?

В этой команде я работаю уже не первый свой проект. Очень люблю всех и каждого. Всегда приятно работать с этой командой, лично для меня, это большая семья. Все стремятся сделать свое дело хорошо. И это – очень важно! Ну, и всегда присутствует доля юмора на площадке, но только не перед кадром (улыбается. — Прим. ред.).

В чем были наибольшие трудности во время съемок лично для вас?

Для меня самое сложное — это создать правдивый образ, а не карикатуру на человека, прожить и пропустить через себя жизнь и боль героини. В этом проекте много сложных драматических сцен, в которые ты погружаешься с головой, пропускаешь все это через себя из дубля в дубль. Это и есть самое сложное в моей работе в сериале.

Вам лично близка история вашей героини? Как вживались в роль?

Если честно, то нет, совсем не близка! Для меня каждая отрицательная роль — на сопротивление (улыбается. — Прим. ред.). Но тем интереснее ее создавать и искать этот образ. Читая сценарий, я пыталась понять и оправдать Аллу. Было сложно, так как изначально я видела в ней только откровенную стерву. Но читая раз за разом сценарий, мне становилось ее жалко. Ведь в какой-то степени она жертва — жертва своих жизненных обстоятельств. Она человек, которому причинили в свое время много боли и страданий, и теперь она идет на жестокие методы достижения своей цели, чтобы стать, как ей кажется, счастливой.

Режиссер сериала рассказал, что милейшими моментами съемок были сцены с младенцами. А какие моменты больше всего запомнили вы?

Их было очень много! Каких-то особых моментов, которые я могла бы выделить, я не помню. Каждый съемочный день был интересен по-своему.

Были казусы во время съемок сериала?

О, да! (Смеется. — Прим. ред.) Самый большой казус — это мое поврежденное плечо в результате падения. Это был уже практически финал моих съемочных дней, я случайно упала (не на съемках) и сильно повредила плечо, было подозрение на перелом!!! Это был шок! Слава Богу, это оказался просто сильный ушиб, но в лангетке я все же ходила около 2-3 недель. В кадре ее снимала, но рукой двигать было нельзя. Но все прошло без сучка и задоринки (улыбается. — Прим. ред.).

Чем сейчас занимаетесь на карантине? Дайте советы читателям сайта телеканала СТБ, чем интересным можно заняться на самоизоляции?

Для меня карантин — это как незапланированный отпуск (смеется. — Прим. ред.). Стараюсь распланировать день: обязательно онлайн тренировки, уход за телом и лицом, чтение, запись стихов, вышивание, просмотр интересных фильмов, занятие по речи, общение с друзьями онлайн (оказывается, что есть очень много разных тем и можно говорить часами обо всем и ни о чем), недолгие прогулки, так как иммунитет нужно укреплять. Да и вообще, мне никогда не бывает скучно самой с собой! Я могу даже включить музыку и просто танцевать (смеется. — Прим. ред.). В общем, наполняйте свою жизнь удовольствием и хорошими людьми. Тогда все у вас будет хорошо!

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