Мир не стоит на месте, и пока мы ждем окончания карантина, специалисты Института Pantone уже отследили модные тенденции и определили наиболее распространенные цвета весны-лета 2020, которые точно будут в тренде.

Модные цвета весны-лета 2020 блестяще, выразительно и смело вырисовываются в известных коллекциях, показанных на главных подиумах мира. В этом году каждый сможет подобрать для себя тон, который понравится, ведь палитра чрезвычайно велика: от огненно-красного до “50 оттенков” желтого и синего. Стоит отметить, что Институт цвета Pantone основным цветом, который открывает новое десятилетие в истории fashion-индустрии, назвал классический синий. Это базовый цвет, который нравится людям и который будет оставаться в топе на протяжении всех 4-х сезонов. Чтобы всегда быть на пике моды и иметь безупречный вид, читайте подборку, где собрано популярные цвета весенне-летнего сезона.

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Огненно-красный

Открывает нашу подборку ярко-красный оттенок Flame Scarlet, который весной 2020 остается актуальным, как никогда. Такой цвет выбирают энергичные, решительные, смелые и уверенные в себе персоны. Если хотите быть в центре внимания, выбирайте именно этот цвет!

Шафран

Следующим цветом является Saffron, который имеет желто-оранжевый оттенок и ассоциируется с легкостью и открытостью. Чтобы ваш образ был респектабельным, добавляйте в него серый, черный или коричневый оттенки.

Апельсиновая кожура

Orange Peel – цвет, который олицетворяет лето, солнце и радость. Апельсиновая кожура – яркий цвет весны-лета 2020 года, который приносит в палитру цветов пикантность и насыщенность.

Палочка корицы

Казалось бы, что Cinnamon Stick, который имеет теплый оттенок коричневого, должен быть ароматом осени, однако этот пряный тон с легкостью пробился в цветовые тренды весны-лета 2020 года.

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Солнечный свет

Очень светлый, нежный, легкий пастельный желтый цвет Sunlight лучше всего подойдет для ранней весны, когда только-только появляются солнечные лучи и согревают землю, даря радость и надежду на то, что все будет хорошо.

Коралловый розовый

Coral Pink обязан своей популярностью цвету 2019 Living Coral, однако это более мягкая весенняя версия цвета прошлого года. Этот цвет подходит нежным натурам, которые не привыкли к ярким оттенкам.

Бискайский зеленый

Светлый и легкий оттенок Biscay Green напоминает аквамариновые воды тропических пляжей, от которых веет прохладой и хочется окунуться в чистые, прозрачные волны. Легкий и воздушный, идеальный вариант для лета 2020.

Зубчик чеснока

Лучше всего для весны подойдет достаточно темный оттенок Chive – это смесь зеленого и коричневого. Этот цвет символизирует единство с природой, а также восстанавливает равновесие и гармонию.

Синяя мозаика

Mosaic Blue – голубой цвет моря, который символизирует загадочность, глубину чувств и определенную таинственность.

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Выцветший деним

Faded Denim – спокойный оттенок голубого, который отражает комфорт и уверенность в себе. Можно сказать, что джинсы в следующем сезоне будут на пике популярности и пригодятся для повседневного образа. Очень хорошо сочетается с цветом Saffron и Flame Scarlet.

Классический синий

Завершает нашу подборку тренд 2020 – Classical Blue. Это глубокий темный оттенок, который похож на цвет индиго и на цвет неба перед восходом солнца. Этот цвет успокаивает, придает надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Обращаем ваше внимание, что цветовая гамма на этом не заканчивается. Также есть и 4 базовых цвета, которые дополнят ваш модный образ весной и летом 2020 года. К этим цветам относятся: сдержанный бежевый оттенок Lark (жаворонок), темный до черноты синий оттенок Navy Blazer (морской блейзер), чистый и сияющий Brilliant White (блестящий белый), серый пепельный оттенок Ash (пепел). Поэтому экспериментируйте, следите за модными тенденциями, сочетайте цвета 2020 года и будьте всегда в тренде!

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