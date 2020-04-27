Сегодня, 27 апреля, в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц скрестят свои мечи в борьбе за звание лучшей мамы. Творческая мама-скрипачка, мама на релаксе, мама-фитоняшка и мама тройняшек — кто из этих женщин достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, кто получит наивысшую оценку от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева, а кто станет Супермамой.

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Творческая мама-скрипачка Катя

Катя ‒ мама, которая успевает играть на скрипке, выступать на концертах, а также растит сына и двоих шустрых девочек-близняшек. Катя признается, что воспитывать двойняшек очень сложно, ведь иногда они бывают просто несносными.

Мама-фитоняшка Марина

Марина воспитывает шестилетнего сына и считает его взрослым, самостоятельным, состоявшимся мужчиной, на которого можно положиться и который сам может о себе позаботиться. Также Марина — приверженица правильного питания и спорта.

Мама на релаксе Оля

Оля считает, что жить надо не напрягаясь. Такой же позиции она придерживается и в воспитании. Оля не заставляет своих детей что-то делать насильно и предоставляет им полную свободу выбора.

Мама тройняшек Аня

Аня ‒ мама пятилетних девочек-тройняшек. Она считает, что быть мамой ‒ здорово. А воспитывать тройняшек ‒ не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд.

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Кто из участниц достоин звания Супермамы? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ.

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