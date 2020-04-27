Каждый день кто-то умирает, и каждый раз есть выбор — станет ли смерть одного человека надеждой на жизнь для другого… Люди уходят из этого мира, но их смерть может дать шанс на здоровую и полноценную жизнь для тех, кто еще жив. Трансплантологи ежедневно спасают чьи-то жизни. Каждый из них знает, что здесь нет места личным эмоциям и переживаниям. Сериал «Лист ожидания» – о хирургии и о жизнях, которые так тяжело спасти! Но что же произойдет в первых сериях?

Ведущий хирург московской клиники трансплантологии Дмитрий Климов проводит очередную успешную операцию по пересадке легких. Директор клиники Грохольский, который собирается оставить должность, предлагает Климову занять его место. Одному из больных, Олегу Тучкову, ждущему пересадки сердца, становится плохо после разговора с бывшей женой Людмилой, которая хочет получить разрешение на отъезд их сына в Канаду, куда она собирается уехать вместе со своим женихом Дэвидом. В аварии погибает молодая девушка. Климов едет в больницу, чтобы убедить ее родственницу дать согласие на забор донорского сердца для Тучкова. В клинику из Новосибирска приезжает на работу новый хирург Ирина Аленичева…

Во второй серии Климов на месяц становится и. о. директора клиники. Больной Светлане Лаленковой необходима пересадка почки. Ее дочь Алена, подающая надежды спортсменка, хочет стать донором для своей матери. Неожиданно результаты анализов показывают полную несовместимость клеток матери и дочери. Светлана рассказывает врачам о том, что Алену они с мужем удочерили. Жена Климова Марина участвует в вернисаже, на который Дмитрий просит пойти вместо него их школьного друга — тележурналиста Славу Лобачева…

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