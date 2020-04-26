В период с 27 апреля по 3 мая звезды советуют всем знакам зодиака проявить выдержку. Это время благоприятно для всех начинаний и творческих взлетов. Однако без фанатизма и попыток свернуть горы и доказать свою правоту. Успех гарантирован, если следовать четкому плану и не рисковать своим здоровьем. Что ожидает каждый знак отдельно, читайте в гороскопе на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю ‒ Овен

Эта неделя будет для вас очень хлопотной. С понедельника вы будете вынуждены решать насущные дела. Ситуация усложняется тем, что вы не сможете выйти из дома. Однако уже в пятницу утром все решится, и вы сможете спокойно подготовиться к выходным. Звезды советуют поменьше паниковать и побольше доверять близким.

Гороскоп на неделю ‒ Телец

В начале недели ожидайте хорошую партнерскую сделку, которая в будущем принесет прибыль. Однако помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за свою семью. Поэтому не стоит рисковать всем. Ближе к среде вам захочется отдохнуть, но работы будет невпроворот. Проведите тихий вечер за просмотром легкой комедии. Это поднимет вам настроение и придаст немного сил. Так что до субботы вы продержитесь.

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

Вас ждет обычная неделя, насыщенная рутинными делами. Как бы грустно это не звучало, но нужно завершить все начатое. Разберите шкаф, постирайте занавески, закончите проект на работе. В выходные вам придется бороться с искушением. Велика вероятность похода в парк. Но помните: карантин. Лучше останьтесь дома.

Гороскоп на неделю ‒ Рак

На этой неделе могут открыться новые возможности и перспективы. В среду пригодятся аналитические способности, которые помогут определиться в текущей ситуации: как лучше поступить, на чем сосредоточиться. Избегайте рискованных вложений. В период будущего кризиса вам необходима финансовая подушка. Помните об этом перед каждой сделкой.

Гороскоп на неделю ‒ Лев

Начало недели может показаться вполне обычным. Однако ближе к среде перед вами могут открыться большие возможности. Постарайтесь проявить себя. Не бойтесь ошибаться и брать на себя больше ответственности. Возможно, ваши старания заметит начальство. Ближе к пятнице вам захочется романтики. Но в условиях карантина это сложновато. Хотя и возможно.

Гороскоп на неделю ‒ Дева

Вас ожидает неделя активных действий. Если вы проявите себя, возможно, получите приятный бонус в виде премии. А в условиях карантина и возрастающей безработицы это очень даже неплохо. В личной жизни пока перемен не предвидится. Однако не стоит расстраиваться одиноким представителям знака. Сейчас оно вам и не надо.

Гороскоп на неделю ‒ Весы

На вас кто-то очень обижен. Подумайте, что именно вы сделали не так. Если вы чувствуете вину, извинитесь. Во вторник возможен небольшой конфликт на работе, который может повлечь некоторые изменения в коллективе. Проявите благоразумие и не говорите лишнего. В такой ситуации лучше всего держать свои эмоции при себе. Выходные посвятите уборке в доме и просмотру веселой комедии.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпион

В начале недели Скорпионы могут расстаться с какими-то иллюзиями, их может поглотить беспокойство и суета. Справиться поможет общение с близким человеком. К четвергу может наступить апатия. Однако в ваших силах самостоятельно справиться с ней. Почитайте книги и помедитируйте. Выходные проведите с любимым человеком. И попридержите деньги. Они вам пригодятся.

Гороскоп на неделю ‒ Стрелец

Начало недели будет весьма сложным. На работе могут возникнуть вопросы, которые требуют срочного вмешательства. Могут возникнуть некоторые конфликты. Однако благодаря вашим коммуникативным возможностям и способности предвидеть сложные ситуации вы с легкостью решите все вопросы, чем прекрасно зарекомендуете себя перед начальством. Ближе к пятнице можете почувствовать легкое недомогание. Постарайтесь хорошенько выспаться.

Гороскоп на неделю ‒ Козерог

На этой неделе кто-то может запятнать вашу репутацию. Следите за всем, что говорите и что делаете. Постарайтесь не допускать ошибок на работе. Есть люди, которые будут очень рады вашим проколам. Выходные посвятите уборке в доме и детям. Им сейчас тоже очень сложно. Поиграйте с ними, почитайте книгу, посмотрите фильм. Одним словом, проявите заботу.

Гороскоп на неделю ‒ Водолей

Неделя обещает быть насыщенной. Несмотря на карантин, вам придется решить очень много задач. Есть риск простудиться, поэтому по возможности оставайтесь дома и без лишней надобности не выходите на улицу. Даже в магазин выходить не стоит. Закажите доставку домой. Выходные посвятите любимому человеку. Все уже немного устали. Так что вечер страстной любви пойдет только на пользу.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

Эта неделя обещает быть достаточно продуктивной. Ждите завершения рутинной работы. Неожиданное известие произведет интересный переворот в карьере. Однако не стоит сильно задирать нос. Повышение требует от вас больше ответственности, но готовы ли вы к ней? На любовном фронте пока без перемен. Хотя есть вероятность случайного знакомства с человеком, который в будущем может сыграть в вашей судьбе очень важную роль.

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