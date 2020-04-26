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Гороскоп на 27 апреля 2020 года

26.04.2020

Гороскоп на 27 апреля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно срочно отдохнуть, а кто должен проявить благоразумие? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен 

Не все будет получаться так, как вам бы хотелось. Попытайтесь быть более сдержанными. И пусть все идет своим чередом. 

Телец 

Не пытайтесь изменить ситуацию у вас все равно ничего не получится. Просто позвольте событиям произойти. Время поможет расставить все по своим местам. 

Близнецы

Ваша вторая половинка ждет от вас романтического вечера. Зря вы так халатно к этому относитесь. Немного нежности в такое сложное время не помешает. 

Рак

Несмотря на карантин, у вас много работы. Особенно у тех, кто живет в частном секторе. Что ж, удачи вам! И не забывайте надевать маски. 

Лев

Сегодня вас ждет обычный трудовой день. Существующее положение вещей будет соответствовать вашему представлению и пониманию. Рутина тоже бывает полезной. 

Дева 

Вам может поступить выгодное предложение. Не бойтесь рисковать. Помните, что это благородное дело? Естественно, в пределах разумного. 

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Весы 

Из-за карантина вы слишком много времени проводите в интернете. Весь тот мусор, что вы читаете, может испортить вам настроение. Отложите телефон и почитайте книгу. 

Скорпион 

На работе могут возникнуть серьезные неприятности. Если за вами заподозрят косяки, не препирайтесь, а молча постарайтесь все исправить. 

Стрелец 

Терпение и трудолюбие станут залогом успехов на работе. Наконец-то вас заметит начальство и все дела пойдут в лучшую сторону. 

Козерог 

Опасный день. Велика вероятность конфликтных ситуаций, неудовлетворения, заболеваний и травм. Возможен душевный дискомфорт. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. 

Водолей 

Могут возникнуть небольшие неприятности на работе. Постарайтесь не браться за что-то новое. Лучше уделите больше времени завершению текущих вопросов. 

Рыбы 

Прекрасный день. Вас ждет успех на всех фронтах: на работе, в личной жизни и даже в азартных играх. Только не ставьте на кон  все свои сбережения. Отложите немного про запас. 

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