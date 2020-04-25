Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели 9 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. С каждым выпуском становиться все интереснее, ведь борьба между участниками ожесточается. Кого из участников погубил азарт? Как накормить детей полезной едой? О всем самом интересном, что произошло в 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 узнайте в нашем материале.

Профессионалы поделились на три команды. Первым капитаном стал Влад Мицкевич (красные), после него желтый цвет фартуков выбрала Юлия Жигулина (Кушнир), а синий достался Никита Алимов. Первым шагом перед приготовлением блюд – заработок. Задача кулинаров заключалась в кулинарном аукционе на понижение. К сожалению с этой задачей не справилась команда желтых и красных. Капитаны в лице Юлии и Влада надели на себя черные фартуки.

Как заставить детей кушать полезную пищу? Во время второго испытания главной задачей кулинаров было накормить совсем юных гостей. Команды красных и синих выбрали кардинально разные стратегии для достижения желаемой победы. Красные также воспользовались хитростью и подсластили трапезу деток сладкими карамельками. В итоге, со счетом 7:2 победу все же одержала команда красных. На кого команда синих наденет черный фартук? И чем закончиться сражение сильнейших? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже в следующую субботу.

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