«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 8 выпуск от 26.04.2020
25.04.2020
Завтра, 26 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из известных людей ушел из жизни по своей воле. Подробнее читайте в материале.
В 8 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Горячий Instagram: подборка самых откровенных фото звезд.
- Кто из звездных женщин зарабатывает больше своих мужей? И много ли в шоу-бизнесе альфонсов?
- Невероятная история взлетов и падений Опры Уинфри
- Неожиданные откровения семьи Танковичей: что скрывает артист?
- Звездные самоубийства: кто из известных людей ушел из жизни по своей воле?
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