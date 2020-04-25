Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 8 выпуск от 26.04.2020

25.04.2020

Завтра, 26 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из известных людей ушел из жизни по своей воле. Подробнее читайте в материале.

нппз

В 8 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Горячий Instagram: подборка самых откровенных фото звезд.
  • Кто из звездных женщин зарабатывает больше своих мужей? И много ли в шоу-бизнесе альфонсов?
  • Невероятная история взлетов и падений Опры Уинфри
  • Неожиданные откровения семьи Танковичей: что скрывает артист?
  • Звездные самоубийства: кто из известных людей ушел из жизни по своей воле?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить