За каждым новым выпуском становиться все интереснее наблюдать. Каждый профессионал постепенно раскрывает неведомые ему ранее грани кулинарного искусства. Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 9 выпуске – узнаете уже сейчас.

В 9 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 никто не покинул!

Во время второго испытания победила команда красных. В свою очередь синие теперь остались перед выбором: кого же из участников наградить черным фартуком. Но причина по которой никто из участников не покинул кухню проекта проста – битву черных мы увидим уже в следующую субботу.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 10 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 9 мая в 19:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ