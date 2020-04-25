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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 9 выпуске от 25.04.2020

25.04.2020

За каждым новым выпуском становиться все интереснее наблюдать. Каждый профессионал постепенно раскрывает неведомые ему ранее грани кулинарного искусства. Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 9 выпуске – узнаете уже сейчас. 

В 9 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 никто не покинул! 

Во время второго испытания победила команда красных. В свою очередь синие теперь остались перед выбором: кого же из участников наградить черным фартуком. Но причина по которой никто из участников не покинул кухню проекта проста – битву черных мы увидим уже в следующую субботу. 

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 10 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 9 мая в 19:00 на телеканале СТБ! 

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