Гороскоп на 26 апреля 2020 года
Гороскоп на 26 апреля 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен посвятить день отдыху, а кому улыбнется удача? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.
Овен
Возможны небольшие трудности на личном фронте. Ссоры с любимым человеком могут испортить вам день и повлиять на качество выполнения своих обязанностей.
Телец
Сегодня лучше не браться за новые дела. Завершите начатое, и только после отдыха можно приступать к чему-то новому.
Близнецы
Сегодня на работе вы будете тупить. Да, как бы грустно это ни звучало. Все дело в том, что вы устали. Возьмите паузу.
Рак
Прекрасный день. Вы смело можете планировать и начинать новое дело. Даже в такое непростое время. Все должно получиться.
Лев
Вполне обычный и ничем не примечательный день. Вы не совершите подвигов. Но и на диване валяться не стоит. Проявите хоть какую-то активность.
Дева
Сегодня вас могут посетить гениальные мысли. Вы вполне можете придумать что-то мегаполезное. Главное, постарайтесь воплотить это в реальность.
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Весы
День советов от окружающих, о которых вы даже не просили. Приготовьтесь выслушать много критики. Только не обижайтесь ‒ это лишь их мнение.
Скорпион
Не гонитесь за успехом. Ваши фанатичные попытки сделать из себя большого начальника с треском провалятся. Просто качественно выполняйте свою работу. И все.
Стрелец
Все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры. Успех вам обеспечен.
Козерог
Прекрасный день. Все задуманное получается. Так что вы можете подарить себе небольшую приятность. И не скупитесь на подарок ‒ себя надо любить.
Водолей
Да здравствует эксперимент! Вы сможете воплотить в реальность все, что захотите. Попросите помощи у близкого человека. Это придаст вам уверенности в своих силах.
Рыбы
Этот день лучше провести в полном спокойствии. Ничего не планируйте ‒ все равно у вас ничего не получится. Просто постарайтесь хорошенько выспаться и отдохнуть.
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