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Юный Челентано: как выглядел 18-летний Эктор Хименес-Браво

24.04.2020

Недавно мы поделились с вами фотоподборкой самых ярких участников до и после проекта «МастерШеф». Сегодня же Instagram просто порвал судья кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво. Мы много знаем о его биографии, но то, как он выглядел в 18 лет, – удивило всех! Своими мыслями о насыщенной жизни и фото 1990 года шеф поделился в новом посте. Подробнее – в материале. 

Неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво в новом посте в Instagram поделился удивительной фотографией 30-летней давности. Шеф рассказывает, что кадр был сделан  в 1990 году в колумбийских Андах. В комментариях подписчики засыпают судью комплиментами. 

«О моей жизни можно писать книгу в двух томах: жизнь на 4 континентах, 3 войны, 3 раза на грани жизни и смерти, безумная любовь и разочарование, бизнес и телевидение, и конечно готовка на сотнях различных кухонь мира. В жизни есть грустные и страшные моменты, но мы сильнее, чем думаем. Главное смотреть прямо и не обращать внимание на препятствия», – пишет Эктор под фото.

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