Яна из проекта «Супермама»: Я смогла избавиться от комплексов

Вчера закончилась третья неделя нового психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание сражались за звание Супермамы. После голосования и финальных оценок победила Александра ‒ жена Дмитрия Черкасова. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачев отдал свои балы другой участнице ‒ Яне. О том, почему она согласилась на участие в проекте и прислушалась ли к советам эксперта по вопросам детской возрастной психологии, читайте в материале.

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Почему решили поучаствовать в проекте?

Я дважды мама, и тема материнства мне близка. Я хотела показать, что нет ничего плохого в том, чтобы быть ребенку другом. И нет ничего ужасного в столь близких отношениях. А даже наоборот. Результатом такой позиции обязательно станут только доверительные отношения с детьми. А это ли не главная задача каждой мамы?

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Когда я их всех увидела, то растерялась. Я захожу, а за столом сидят такие дамы в платьях и короне, красивые. А тут я такая в спортивном костюме. Я ощущала себя дворняжкой среди породистых собак весь период съемок, но, забегая наперед, скажу, что смогла побороть свои комплексы.

Изменилось ли это впечатление после того, как вы увидели оценки и услышали комментарии о себе?

Оценки меня не сильно удивили. Я отдавала себе отчет в том, что девочки считают меня посредственной, и поэтому была готова к такому исходу.

Хотели ли вы что-то изменить: ситуацию, высказывания?

В целом мне все нравилось и нравится. Единственное, я могла бы быть помягче в своих комментариях. Ну, и с горки у Даши можно было съезжать более эстетично (смеется. ‒ Прим. ред.).

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Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева и установили ли границы со старшим сыном?

Совет по поводу границ был дельным, но трудно выполнимым. Я ‒ суперпонимающая мама, и это мой минус. Мы установили некоторые рамки, но я испытываю огромное чувство вины перед своим сыном за это. Кстати, матрас мы купили, и сыновья спят отдельно.

Жалеете ли вы о том, что приняли участие в проекте?

Нет. Это огромный опыт. Я получила колоссальную поддержку в соцсетях и за это очень благодарна каждому. А еще я обрела новых подруг и иной взгляд на важные вопросы, которые поднимает проект.

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