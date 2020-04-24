По итогу 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 состоялась Церемония роз. Впервые в истории реалити Холостяк решил притвориться, что забыл вручить розу. Однако сделал это не просто так. Почему Кристина осталась без розы? Как Макс решил ответить участнице взаимностью? И знают ли соперницы, что Даша не уехала домой? Узнайте в материале.

Церемония стала настоящим эмоциональным испытанием. Кристина была уверена, что одной из первых получит розу. Но Холостяк в свою очередь и вовсе оставил девушку без нее.

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Алина, Дана и Вика получили по розе. А вот Дашу Холостяк предложил провести. Он вновь поиграл на нервах участницы, ведь в машине девушку ждал сюрприз — билеты в Египет!

Когда Макс возвратился к девушкам, на столе оставалась еще одна роза, которая логически должна была достаться Кристине. Но он демонстративно заявил, что Церемония окончена. Впервые за всю историю проекта «Холостяк» главный герой и не попрощался с участницей, но и не вручил ей розу.

«Мне кажется, когда человеку кто-то важен, он запоминает детали. Например такие, как родной город», — заключил Макс.

Мужчина сделал акцент на том, что и вовсе позабыл о Кристине и своем желании вручить ей розу. По итогу вечера Макс таки оставил участницу в проекте, но явно дал понять, что не готов мириться с подобным отношением к себе.

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