Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 участников ждет кулинарный аукцион

24.04.2020

Любой ресторан захочет себе на кухню такого повара, который сумеет и создать шедевр, и хорошенько сэкономить. В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 участников будет ждать кулинарный аукцион. Вот только ставки будут не повышаться, а понижаться! Команда, которая вызовется приготовить блюдо за наименьшую себестоимость, получит от судей деньги на продукты для следующего конкурса. Но настоящее веселье ждет участников в супермаркете…

В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 вы узнаете:

  • Как приготовить кулинарный шедевр за 3 копейки?
  • Кого из профессионалов погубит азарт?
  • Смогут ли участники угодить маленьким гостям?
  • Кто навсегда попрощается с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Не пропустите 9 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 25 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить