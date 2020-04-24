В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 участников ждет кулинарный аукцион
24.04.2020
Любой ресторан захочет себе на кухню такого повара, который сумеет и создать шедевр, и хорошенько сэкономить. В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 участников будет ждать кулинарный аукцион. Вот только ставки будут не повышаться, а понижаться! Команда, которая вызовется приготовить блюдо за наименьшую себестоимость, получит от судей деньги на продукты для следующего конкурса. Но настоящее веселье ждет участников в супермаркете…
В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 вы узнаете:
- Как приготовить кулинарный шедевр за 3 копейки?
- Кого из профессионалов погубит азарт?
- Смогут ли участники угодить маленьким гостям?
- Кто навсегда попрощается с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2?
Не пропустите 9 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 25 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
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