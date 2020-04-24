Состоялась 8 неделя на проекте «Холостяк»-10. Девушек осталось пятеро, а борьба между ними лишь усиливается. Казалось бы, что может быть лучше возможности самой организовать свидание? Но в 8 выпуске зрители стали свидетелями настоящей провальной встречи сезона. Подробнее — в материале.

Макс дал возможность Насте и Кристине самостоятельно организовать свидание.

Участницы получили по 25 тысяч гривен, которыми распорядились на своё усмотрение. На первое свидание Макс отправился к Кристине, и состоялось оно у нее дома. Деньги девушка решила вернуть. Но такой великодушный поступок омрачил пустой стол. Всем известно, как Холостяк любит поесть, но дома у Кристины ужин его не ждал. Поэтому мужчине пришлось самому заказывать еду.

Настя в свою очередь потратила все средства. Купила дорогой костюм Максу, а себе – новые туфли и сережки. Пара посетила астролога, а после отправилась в дорогой ресторан. Но и эта встреча закончилась неудачно. Во время личной беседы главный герой понял, что участница и вовсе не знает, чем хочет заниматься в жизни. Поэтому Холостяк решил провести ее домой, не дожидаясь Церемонии.

Дана получила приглашение на индивидуальное свидание. Макс захотел отправиться в планетарий, чтобы посмотреть на расположение звёзд в день, когда пара впервые встретилась. И куда свидание с Даной без эротической поэзии? Девушка прочла свой откровенный стих, посвящённый Максу, и закрепила все страстным поцелуем.

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Тема прошлого участия в реалити также не осталась незамеченной: «То факт, что это все проекты об отношениях, и она их посещает, меня настораживает», – заключил Холостяк.

Макс также отправил приглашение на индивидуальное и первое свидание Алине. Девушка решила появиться в необычном для себя образе: красном вечернем платье.

Мужчина пожелал разделить с ней своё любимое чувство полёта. Пара летала на вертолете, а после уделила время ещё одному важному событию. Макс предложил вообразить Новый год и отметить его. По традиции двое написали желания на бумажках, подожгли их и выпили пепел с шампанским.

Затронули и тему поцелуев, ведь Холостяка интересовало, правда ли Алина нецелованная. Девушка решила не отвечать на такие вопросы, и несмотря на это, Макс поцеловал ее.

По итогу выпуска состоялась Церемония роз, которая обернулась настоящим приключением для Даши, а также непониманием для Кристины. Алина взрывала петарды, а Дана еле сдерживалась, чтобы не обратиться к прочтению поэзии.

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