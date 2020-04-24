Сегодня, 24 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Свидание под звездами, празднование Нового года и первые сильные чувства – все это мы увидим уже вечером!

Приглашение на индивидуальную встречу получит Дана: «Очень соскучилась! Третий день подряд мечтала о том, чтобы быть рядом с Максом. Мне очень хочется нежности и ласки».

Холостяк подготовит для девушки оригинальное свидание. Пройдет оно под звездами в уединенной и романтической атмосфере. Во время беседы Дана решит полностью раскрыться перед Максом и расскажет ему об участии в другом реалити об отношениях.

То, о чем так долго мечтала Алина, наконец-то произойдет!

«Впервые за восемь недель я иду на индивидуальное свидание! Очень этого ждала», – отреагирует на приглашение девушка.

Холостяк подготовит для участницы действительно особенный сюрприз. «Я решил подарить ей праздник», – сообщит Макс.

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Сплошным праздником окажется для Алины весь день, проведенный с Холостяком. Пара перенесется в новогоднюю ночь, где каждый сможет загадать заветное желание. Девушка признается, что Макс стал для нее близким и она уже испытывает к нему чувства.

Как воспримет Холостяк откровение Даны?

Не будет ли озвученная правда поводом попрощаться?

Чем обернется первое индивидуальное свидание с Алиной?

И неужели Холостяк больше не захочет отпускать девушку?

Video: Первое свидание Алины: что мы увидим в 8 выпуске реалити «Холостяк»-10 Холостяк 10 сезон 8 выпуск удивит свиданием Алины. Неужели Макс не захочет отпускать Алину - смотрите анонс 8 выпуска Холостяк 2020 от 24.04.2020

Смотрите романтическое реалити «Холостяк»-10 сегодня, 24 апреля, в 19:00 на СТБ. А в 22:00 в пост-шоу на официальной страничке проекта в Instagram в прямом эфире Дана и Алина поделятся эмоциями от свиданий. А также не пропустите появление самой скандальной и откровенной участницы сезона – Ани!

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