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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 7 выпуск от 25.04.2020

24.04.2020

Завтра, 25 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие ошибки знаменитых родителей повторили их дети. Детальнее читайте в материале. 

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В 7 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете: 

  • Лажа на сцене: в какие неприятные ситуации попадали звезды во время своих выступлений?
  • Насколько хорошо Влад Яма знает свою вторую половинку? 
  • Невероятные райдеры звезд! Кто заказывает корм для пони, а кто и того хуже?
  • Яблоко от яблони: какие ошибки знаменитых родителей повторили их дети?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 7 выпуск от 25.04.2020

Неймовірна правда про зірок 7 выпуск: какие ошибки знаменитых родителей повторили их дети

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