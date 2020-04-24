Завтра, 25 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие ошибки знаменитых родителей повторили их дети. Детальнее читайте в материале.

В 7 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Лажа на сцене: в какие неприятные ситуации попадали звезды во время своих выступлений?

Насколько хорошо Влад Яма знает свою вторую половинку?

Невероятные райдеры звезд! Кто заказывает корм для пони, а кто и того хуже?

Яблоко от яблони: какие ошибки знаменитых родителей повторили их дети?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 7 выпуск от 25.04.2020 Неймовірна правда про зірок 7 выпуск: какие ошибки знаменитых родителей повторили их дети

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