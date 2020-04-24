В 8 выпуске проекта «Холостяк»-10 Настя и Кристина получили по 25 тысяч гривен. Каждой нужно было распорядиться средствами на организацию свидания. И если Кристина вернула всю сумму, то Настя потратила деньги до последней копейки. Чем увенчалась такая идея? Кто и почему покинул проект в 8 выпуске — узнайте в материале.

В начале недели Макс получил коробку от Насти, в которой были вещи. Девушка решила провести свидание в строгом образе, поэтому весь бюджет ушёл на покупку одежды и столик в ресторане.

«Я хочу быть в классическом костюме, а Макс — в классической чёрной рубашке и брюках. Чтобы мы соответствовали друг другу», — отметила Настя.

Главным событием стал визит к астрологу, чтобы проверить совместимость. Но Макс испытал недовольство, ведь считает, что взаимоотношения зависят лишь от двоих. Хаял Алекперов во время сеанса отметил, что Настя до сих пор не может определиться, чем хочет заниматься. А будут ли двое вместе — зависит исключительно от Макса.

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Далее Настя решила отправиться в дорогой ресторан, чтобы обсудить услышанное. Макс признался, что ему непонятна жизненная позиция девушки. Она точно не понимает, чем хочет заниматься. Поэтому Холостяк поставил вопрос ребром.

«Хочется то ли квартиру, то ли бизнес. Короче, я хочу быть бизнесвумен», — рассуждала участница.

Но финальной точкой стали слова, что Настя до сих пор не понимает, что между ними происходит. Поэтому Холостяк решил не дожидаться Церемонии роз и попрощаться с участницей.

«Я не вижу себя с девушкой, которая не знает, что хочет делать в жизни», — заключил Макс.



