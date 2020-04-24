Миллионы людей во всем мире сейчас сидят на карантине, и ежедневно каждый придумывает все новые занятия, чтобы не скучать. Но есть то, что объединяет большинство, – походы к холодильнику. Почему во время самоизоляции у нас появляется нечеловеческое желание кушать и как с этим бороться, чтобы потом влезть в любимые джинсы, – рассказали эксперты в программе «Вікна-новини» на СТБ.

«Создается иллюзия, что когда желудок полный, то он в безопасности и ему становится спокойно. Но пища переваривается, а напряжение начинает расти, потому что проблема не решилась», – объясняет причину постоянного голода на карантине психотерапевт Мария Фабричева.

Эксперт отмечает, что стимулом что-то пожевать может быть и обычная скука, а также желание «заесть» свои чувства, если вы нервничаете или злитесь. Но прежде следует выяснить, почему к холодильнику вы бегаете чаще обычного.

Психотерапевт советует заместить постоянный прием пищи чем-то полезным: «Кто-то устраивает себе внутренний челлендж: подошел к холодильнику – 10 раз присел. В идеале, каждый должен подобрать что-то для себя: выпить воды, поприседать или найти свой вариант».

Ведущая проекта СТБ «Зважені та щасливі» Анита Луценко отмечает, что единственной универсальной диеты для всех не существует, но есть правила, которые помогут не набрать лишние килограммы и сохранить здоровье.

Больше по теме: Когда оставаться дома опаснее коронавируса: как уберечься от домашнего насилия

«Разделите свои приемы пищи на основные. Это могут быть завтрак, обед и ужин, и между ними можно поставить два перекуса: яблоко, орешки, кефир. Уменьшите в своем рационе количество колбас, сосисок, майонеза. Меньше используйте подсолнечное масло. Ежьте белок: рыбу, мясо, творог. Не забывайте пить воду. Также следует уменьшить количество сладкого», – рекомендует Анита Луценко.

Но чтобы влезть в любимые джинсы после карантина, самой только диеты, увы, недостаточно. И сейчас уже не сработает отмазка, что у вас нет времени на тренировки. Ваше здоровье – на вашей совести!

Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ