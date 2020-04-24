Гороскоп на 25 апреля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит посвятить день близким людям, а кому лучше побыть наедине с собой? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Будьте скромнее. У вас слишком много планов. Помните сказку о золотой рыбке? Смотрите, чтобы вы не оказались у разбитого корыта.

Телец

Сегодня все может пойти не по плану. Однако не стоит плыть против течения. Пустите дела на самотек. Возможно, так даже лучше.

Близнецы

День зависит полностью от вашего настроя. Думайте о хорошем, и тогда никто не сможет испортить ваши планы.

Рак

Сложный день. Возможны конфликты. Избежать вы их не сможете, а вот сделать не такими глобальными – в ваших силах. Запаситесь терпением.

Лев

В вашей голове очень много идей. Реализуйте их. Составьте четкий план и идите к цели. Это ваш пассивных доход, и никто, кроме вас, ничего делать не будет.

Дева

Сегодня постарайтесь держать все свои эмоции при себе. Иначе громкого скандала с битьем посуды не избежать.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Весы

Отношения со второй половинкой могут претерпеть некоторые изменения. Однако не расстраивайтесь. Страсть ушла, но на смену ей придет иное чувство, более глубокое.

Скорпион

В субботу все будут испытывать вас на прочность. День грубых и некорректных вопросов считается открытым. Можем только посочувствовать и пожелать удачи.

Стрелец

Вы немного в растерянности. Ваши близкие отвернулись от вас. Хотя вы сами в этом виноваты. Постоянно говорите, не подумав о последствиях.

Козерог

Сегодня вас может накрыть хандра и чувство безысходности. Не поддавайтесь ему. Скоро все закончится, и вы сможете опять заниматься любимым делом.

Водолей

Субботу лучше посвятить приятным разговорам. Позвоните родственникам и спросите, как они себя чувствуют. Во время карантина очень важно чувствовать поддержку близких.

Рыбы

Сложный день. Возможны перемены. Однако пока неизвестно, в какую сторону все изменится. Что ж, пока ждем и смотрим, что из этого получится.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ