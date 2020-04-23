Сегодня закончилась третья неделя нового психологического реалити «Супермама», в течение которой состязались богемная мама-певица, королева красоты и бодипозитива, жена «Холостяка» и мама-друг. После голосования и финальных оценок звание Супермамы получила Александра ‒ жена Дмитрия Черкасова. О том, почему она согласилась на участие в подобном проекте и как изменилась жизнь Саши и ее семьи после победы, читайте в материале.

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Почему решили принять участие в проекте?

Так как на данный момент я мама в декрете, материнская тема мне очень близка и свежа. Я искренне хотела поделиться своим опытом и узнать чужой.

Как муж отреагировал на идею принять участие в проекте?

Мы с мужем команда. Команда в семье, команда в быту и в личных идеях. Я очень благодарна Дмитрию за то, что он поддержал меня и принял в этом участие.

Какое впечатление на него произвели другие участницы?

Для своего мужа я всегда была супермамой и самой лучшей женой. Поэтому на других участниц он даже не смотрел.

Поддерживаете ли вы связь с кем-то из участниц?

На сегодняшний день мы близко общаемся с девочками и все так же ходим друг к другу в гости, только теперь без ревизий и подвохов.

Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева, который хотел, чтобы вы больше времени уделяли себе?

Нет. Я в корне не согласна с Дмитрием и его позицией. Я считаю себя счастливой женщиной и мамой.

Изменилось ли что-то после проекта?

Ничего не изменилось, мы все так же живем нашей режимной жизнью, но другую мы бы и не хотели. Мы любимы и любим — и это главное. Я благодарна своей аудитории в Instagram за поддержку.

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