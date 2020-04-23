Сегодня, 23 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и самореализация. Также свое мнение о каждой участнице высказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Но кто же из них получил заветное звание Супермамы? Все подробности в материале.

В первый день участницы отправились в гости к богемной маме-певице Анне Диди, которая воспитывает своего сына по тибетской системе. Она абсолютно ничего не запрещает своему малышу. Более того, в разговоре с участницами Анна призналась, что родила его от незнакомца.

На второй день конкурентки отправились оценивать материнство, хозяйственность и саморазвитие королевы красоты и бодипозитива Даши. Однако они были шокированы грязью и разрухой, в которой живет Даша со своей семьей.

Полная противоположность Даши ‒ Александра, жена «Холостяка» Дмитрия Черкасова. Она полностью посвятила себя семье: Саша только тем и занимается, что убирает, готовит, моет полы и следит за детьми.

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А вот на четвертый день участницы отправились в гости к Яне. Она позиционирует себя другом для своих сыновей и может разговаривать с ними на любые темы. Однако не все участницы поняли такую открытость и вседозволенность.

На финальной встрече мамы-конкурентки узнали, сколько баллов поставили друг другу. Они выслушали комментарии эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева. Также Дмитрий отдал свои бонусные баллы одной из мам.

По результатам голосования участниц звание Супермамы на этой неделе получила жена «Холостяка» Дмитрия Черкасова Саша. Однако свои бонусные баллы эксперт по вопросам детской возрастной психологии в качестве поощрения отдал Яне.

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