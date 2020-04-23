«Супермама»: чем заинтересует зрителей 12 выпуск проекта от 23.04.2020
23.04.2020
Сегодня, 23 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск нового психологического реалити «Супермама». На четвертый ‒ последний ‒ день участницы отправятся в гости к маме-другу Яне, которая разговаривает со своими сыновьями на любые темы и даже разрешает материться. Но что о таком своевольстве скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.
В 12 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Почему сын Яны часто прогуливает школу и употребляет нецензурную лексику?
- Как отреагируют участницы на то, что Яна не спит со своим мужем?
- От каких подробностей из прошлого Яны соперницы будут в шоке?
- Кто из участниц получит звание Супермамы.
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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 12 выпуск проекта от 23.04.2020
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