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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 12 выпуск проекта от 23.04.2020

23.04.2020

Сегодня, 23 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск нового психологического реалити «Супермама». На четвертый ‒ последний ‒ день участницы отправятся в гости к маме-другу Яне, которая разговаривает со своими сыновьями на любые темы и даже разрешает материться. Но что о таком своевольстве скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале. 

супермама

В 12 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему сын Яны часто прогуливает школу и употребляет нецензурную лексику?
  • Как отреагируют участницы на то, что Яна не спит со своим мужем?
  • От каких подробностей из прошлого Яны соперницы будут в шоке?
  • Кто из участниц получит звание Супермамы. 

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 12 выпуск проекта от 23.04.2020

Супермама 12 выпуск: какими откровениями поделится с участницами Яна. Что шоакирует мам-конкуренток

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