Сегодня, 23 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск нового психологического реалити «Супермама». На четвертый ‒ последний ‒ день участницы отправятся в гости к маме-другу Яне, которая разговаривает со своими сыновьями на любые темы и даже разрешает материться. Но что о таком своевольстве скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.

В 12 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему сын Яны часто прогуливает школу и употребляет нецензурную лексику?

Как отреагируют участницы на то, что Яна не спит со своим мужем?

От каких подробностей из прошлого Яны соперницы будут в шоке?

Кто из участниц получит звание Супермамы.

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 12 выпуск проекта от 23.04.2020 Супермама 12 выпуск: какими откровениями поделится с участницами Яна. Что шоакирует мам-конкуренток

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