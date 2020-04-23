«Супермама» 12 выпуск: История Яны про сексуальное насилие довела участниц до слез

Сегодня, 23 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание в течение недели оценивали друг друга. На четвертый день проекта участницы отправились в гости к Яне ‒ маме, которая разрешает своим детям абсолютно все. Какие подробности из ее прошлого шокировали соперниц? И кто же по мнению ведущего проекта Дмитрия Карпачева достоин получить звание Супермамы?

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Яна ‒ мама двоих детей. Она считает себя их другом, с которым можно говорить на любые темы и который поймет самую сложную ситуацию. Но так ли хорошо быть мамой-другом? Чтобы проверить это, в гости к Яне пришли остальные участницы.

В квартире их встретили Яна и ее старший сын, которому сегодня мама разрешила прогулять школу. Не все мамы разделили такую позицию. Например, Саша считает, что дети не должны прогуливать уроки, ведь это грозит вседозволенностью и ленью. Но Яна на колкие замечания внимания не обратила. Более того, она сама частенько покупает своему сыну чипсы и считает это нормальным.

Во время ревизии в квартире участницы нашли крошки и мусор в кровати. Как призналась Яна, она разрешает есть в постели. Более того, она рассказала, что сейчас спит с 9-летним сыном, а вот муж плавно переместился в другую комнату. И произошло так потому, что об этом попросил старший сын. Однако соперницы этого не поняли и настоятельно рекомендовали ей исправить ситуацию.

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Во время откровенного разговора Яна призналась, что в детстве у нее были очень непростые отношения с родителями. Ее мама совсем не занималась воспитанием, потому что отдавала предпочтение распитию алкоголя, а отчим позволял себе трогать ее интимные места и заставлял маленькую Яну прикасаться к своим. Она очень боялась, но рассказала об инциденте своей маме, однако та ей не поверила. После такого поступка Яна сбежала к своей бабушке и до сих пор не поддерживает отношения со своей матерью, считая, что она ей не нужна. Именно поэтому, как утверждает сама Яна, она хочет быть своим детям другом.

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Какие советы даст молодой маме Дмитрий Карпачев во время личного разговора и кто получит почетное звание Супермамы? Узнайте все подробности в 12 выпуске проекта «Супермама».

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