СТБ объявляет кастинг на 2 сезон проекта «Супермама»
23.04.2020
Этой весной в эфире телеканала СТБ состоялась премьера нового психологическое семейное реалити «Супермама». Четыре участницы будут оценивать своих конкуренток по трем критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев также выскажет свое мнение о каждой из мам. Телеканал СТБ объявляет кастинг для участия во втором сезоне реалити. Подробности читайте в материале.
В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки.