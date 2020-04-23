Этой весной в эфире телеканала СТБ состоялась премьера нового психологическое семейное реалити «Супермама». Четыре участницы будут оценивать своих конкуренток по трем критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев также выскажет свое мнение о каждой из мам. Телеканал СТБ объявляет кастинг для участия во втором сезоне реалити. Подробности читайте в материале.

В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки.

Смотреть Супермама – 1 выпуск онлайн на СТБ

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Анкета для участия в проекте «Супермама»

Video: СТБ объявляет кастинг на 2 сезон проекта «Супермама» Стартовал кастинг на второй сезон проекта «Супермама». Заполняйте анкету на сайте СТБ!

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