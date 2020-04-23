Рынки во всех регионах Украины закроют. Об этом сегодня заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Рекомендацию главного санитарного врача — прекратить работу базаров — в свое время в Одессе и Харькове проигнорировали. Но чиновники, которые пошли навстречу предпринимателям и фермерам и, при условии соблюдения всех санитарных норм, позволили базарам работать, начали получать от покупателей кучи жалоб о нарушениях.

Рынки Харькова во время карантина ни на день не прекращали работать. В администрации города ссылались на то, что от Кабмина не поступало прямых запретов, а лишь рекомендации. Поэтому решили продолжить торговлю, придерживаясь всех санитарных норм. Продавцов и покупателей в разы меньше. Установили синие отметки, которые обязывают соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Больше по теме: Какую зелень можно вырастить дома на подоконнике: советы Паши Серветника

В пятницу, накануне Пасхи, на заседании администрации города было принято решение закрыть все рынки. Однако оно никак не повлияло на торговлю.

Рынки открыты не только в центре Харькова, но и в спальных районах. Работники базаров утверждают, что не могут остаться без работы, а покупателям кушать хочется всегда. Некоторые посетители отмечают, что это вполне безопасное место, ведь периодически тут проводят дезинфекцию.

В Одессе рынки закрыли уже после пасхальных праздников. Отныне торговцам необходимо на три недели затянуть пояса, поскольку открытие базаров прогнозируют не раньше 11 мая.

Больше по теме: Когда оставаться дома опаснее коронавируса: как уберечься от домашнего насилия

Из-за несвоевременного прекращения рыночной торговли на Одессу и Харьков уже обратили внимание в офисе главы государства. Накануне заявили, что поднимут этот вопрос на встрече с президентом и министром внутренних дел. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко отметил, что такой лояльный режим работы недопустим. Ситуация требует контроля, поэтому будут приняты все необходимые меры, чтобы закрыть рынки.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ