«Дизель Студио» уже сняли второй сезон сериала «Папаньки». Он выйдет на телеканале СТБ уже этой весной! Во втором сезоне Андрей Фединчик с женой Наталкой Денисенко сыграют в «Папаньках» семью. Подробнее – далее в материале.

По сюжету первого сезона, Егор (Егор Крутоголов) и Женя (Евгений Сморигин) уже были папаньками. Никита (Евгений Гашенко) стал отцом к концу сезона. А герой Андрея Фединчика, Саша, был заядлым холостяком, который менял регулярно девушек и даже не задумывался о создании семьи.

Однако в конце 16 серии к Саше пришла девушка с семилетним мальчиком и представила его сыном Саши. Уже известно, что это была сестра героини Наталки Денисенко, Тани. Сама же Наталка сыграет девушку, с которой у Саши был роман семь лет назад и которая родила от него ребенка. В соцсетях она написала:

«Думаю, многие поклонники нашей пары будут очень рады (как и мы!!!), узнав чудесную новость!!! В сериале “Папаньки”-2 у моей героини Тани 7 лет назад появился сын от Саши, которого играет Андрей Фединчик! Так что мы киносемья!!!»

Известно, что супруги сыграют любовную пару впервые за четыре года!

«Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось, что то я играю любовь с другим, то он — с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы семья, и это так классно!» — делится эмоциями Наталка Денисенко.

О работе с супругой Андрей Фединчик рассказывает:

«Нам с Наталкой очень легко работать вместе. Нет никаких недосказанностей, все понятно. В новом сезоне “Папанек” мы не будем женаты, но у нас будет общий ребенок, зрители видели его в последней серии первого сезона. Мой герой, Саша, будет стараться наладить отношения с сыном, найти общие интересы, а получится ли это у него…»

Увидеть, как изменится холостяк Саша и как будут развиваться их отношения с Таней, можно во втором сезоне «Папанек» уже этой весной!

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