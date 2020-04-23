Уже этой весной зрители телеканала СТБ смогут увидеть второй сезон сериала «Папаньки» производства «Дизель Студио». Евгений Сморигин — главный герой сериала, а еще отец троих детей: Леши, Лизы и Саши. Актер рассказывает, что на карантине они все вместе играют в настольные игры, занимаются музыкой и делают уроки.

По словам Евгения, его детям могут завидовать миллионы других, ведь он разрешает всю ночь играть в приставку:

Режим на карантине отменен! Дети не могут с друзьями видеться, выходят только во двор. Еще режимом их мучить? Пусть отрываются! От скуки мы спасаемся настольными играми: играем в «Дабл», «Имаджинариум», «Элиас», а еще в шахматы и шашки. Недавно я делал полочку для сарая и научил Лешку закручивать саморезы в дерево. Каждый мужчина должен уметь управляться с инструментом: починить что-то в доме, подкрутить.

Что касается уроков, то Женя признается, что их проверяет жена Лида, но на фортепиано с детьми играет он сам:

Весь учебный процесс на украинском языке, а мне пока тяжело вникать в предметы на украинском. Слава Богу, музыка — это универсальный язык. С занятиями по фортепиано помогаю всем я.

Напомним, что во втором сезоне сериала «Папаньки» Женя будет таким же прекрасным отцом, любящим сыном и мужем. Несмотря на то, что домой вернется с заработков его жена, мама Тамара Брониславовна продолжит отчаянно бороться за главенство в семье.

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