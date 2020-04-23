Второй сезон сериала «Папаньки» на телеканале СТБ – не за горами! По известным обстоятельствам его показ может прийтись как раз на карантин. Но для некоторых актеров самоизоляция стала настоящим потрясением! Александр Бережок рассказывает, что он, например, узнал своих детей лучше, и это было нелегким испытанием.

Я и раньше знал, что Глеб и Лукьян разные. Но из-за работы не было времени прочувствовать это. А благодаря карантину смог! Глеб у нас более спокойный, любит рисовать, собирать конструктор, читать, а Лукьян — как маленький ураган, сметает все на своем пути! И приходится учиться с ними справляться.

Жена Александра Бережка, Алена, преподает йогу онлайн, поэтому сейчас актеру часто приходится присматривать за детьми. Он рассказал, как развлекает и чему учит сыновей.

Постоянно нужно что-то придумывать, чтобы детей занять, иначе может случиться страшное. Мы строим «халабуды», прыгаем через подушки, воображаем, что пол — это море и в нем плавают акулы. Старшему очень нравится! А младший, конечно, просто бегает, лишь бы не сидеть на месте.

Именно на карантине Александр почувствовал, как нелегко оставаться с детьми в одиночку.

Если хочется отвлечь детей, то Глебу достаточно включить мультик или дать книжку почитать. С Лукьяном сложнее — книжку порвет, а мультики его вообще не интересуют. Вот такой гиперактивный ребенок! Но я уже неплохо научился находить к ним подход.

Старшему сыну актера четыре года, и отец рассказывает, что уже занимается его образованием.

Мы с Глебом составляем слова из букв, рисуем вместе, учим цифры или собираем пазлы. Он сам иногда приходит и просит с ним вместе почитать. Лукьяна пока больше интересует, как предмет из одного состояния переходит в другое — из целого в сломанное (смеется. — Прим. ред.).

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