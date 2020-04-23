Карантин оставил певцов без работы. Не исключение и всемирно известный украинский оперный исполнитель Юрий Самойлов. Он решил не скучать и начал записывать песни прямо в своей немецкой квартире. Еще и не привычные арии, а песни о карантине и надежде. Журналист программы СТБ «Вікна-новини» Борис Сачалко лично пообщался с оперным певцом по видеосвязи.

Юрий Самойлов — всемирно известный оперный певец. Солист франкфуртской оперы выступает на самых престижных сценах Европы. Однако с началом эпидемии он вынужден оставаться дома без любимой работы. Юрий нашел выход из ситуации и решил петь в домашних условиях. Более того, делать это не только в свое удовольствие, а с целью поддержать всех людей, которые оказались в сложной ситуации, без работы, а также тех, кто заболел.

Больше по теме: Малый бизнес на карантине: как не остаться без своего дела

Поэтому вместе со своим другом из Украины — композитором Олегом Жолтиковым — Юрий решил активизироваться в творчестве.

«Мы созвонились и подумали, как продолжать работать во время карантина. Я написал музыку, показал Юре. Она ему очень понравилась. Я позвонил поэтессе, которая написала текст», — рассказывает Олег.

Все очень просто и со вкусом. Композитор в Украине играет на рояле, а Юрий в Германии поет: «Первая песня о весне и надежде, что все будет хорошо. Вторая — юморная под названием “Мама Миа”. Она о том, как мы должны изолироваться. Третья — лирическая».

Больше по теме: Как медики работают и защищаются от COVID-19

Также Юрий признался, что поет в гардеробной. Комнату, где много вещей и нет эха, оборудовал под маленькую студию. На данном этапе есть уже три песни, записанные дома. Однако это лишь начало карантинного квартирного творчества. Уже готовится четвертая. Друзья шутят, что главное, чтобы соседи выдержали.

«Думаем назвать этот сборник “Сидите дома”. Сейчас не хватает позитива», — заключил Юрий.

Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ