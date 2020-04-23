Оля Полякова решила зарабатывать на карантине видеопоздравлениями

Член жюри самого масштабного шоу страны «Х-фактор» Оля Полякова будет зарабатывать на карантине видеопоздравлениями. Известно, что часть вырученных средств поп-дива передаст на благотворительность. Подробности – далее в материале.

Видеопоздравление от певицы станет идеальным сюрпризом к любому празднику и подарит незабываемые эмоции близкому вам человеку. 50 % от вырученных средств Оля Полякова передаст в благотворительный фонд «Жизнелюб» в поддержку пожилых людей на период карантина.

Данная услуга предполагает следующие опции:

– эксклюзивное видеопоздравление от Оли Поляковой до 30 секунд;

– прямой видеозвонок от Оли Поляковой до 2 минут в удобном для вас мессенджере и личное общение с артисткой;

– корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до 5 минут. У вашей компании день рождения или вы просто хотите поддержать дух команды во время карантина? Оля Полякова подключится к вашей Zoom-конференции и поднимет настроение коллектива, сыграет с вами в игру или устроит спонтанное караоке.

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