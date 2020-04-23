Ольга Морозова: все сцены в «Акушерке» тронут зрителей до глубины души

20 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Актриса Ольга Морозова рассказала о своей героине, пробах и любви.

Оля, расскажите, какая ваша Алла?

Свою героиню нужно полюбить, стать с ней одним целым. Сделать это бывает сложно, особенно когда персонаж — твой антипод. Сначала ты читаешь сценарий и видишь свою героиню поверхностно. Но, перечитывая сцены раз за разом, ты начинаешь влюбляться в своего героя, жалеть его, сопереживать ему, оправдывать и… любить. Алла глубоко несчастный человек. Человек, который имеет абсолютно все, кроме самого главного — это семья, любовь, дети. Все поступки, которые совершает моя героиня на протяжении всех серий, только ради того, чтобы стать счастливой и любимой.

Были ли такие поступки героини, которые вы совершенно не принимали и не понимали?

Абсолютно все (смеется). Все негативное, что совершает моя героиня. Я в жизни абсолютная противоположность Аллы, но мне довольно часто достаются такие роли — героини, которые идут напролом ради своей выгоды или собственного счастья. Они совершенно не схожи со мной, мне сложно оправдывать их поступки.

С этим мне пришлось бороться. Мне как актрисе было сложно понять, принять и полюбить свою героиню. И главное — простить (улыбается). Но в то же время мне было ее жаль. В моей жизни были определенные ситуации, отдаленно напоминающие те сцены, которые есть у моей героини в «Акушерке».

А что было самым сложным в этом проекте?

Все! (Смеется). Сложно выделить что-то одно. Каждая сцена непростая, каждая сцена драматична и, что очень важно, здесь нет пустых сцен, все очень емкие и значимые. Может быть, одной из самых сложных сцен была свадьба, когда моя героиня выходит замуж за нелюбимого человека. В тот момент она становится жертвой. И есть еще одна сцена… нет, не одна! Все! (Улыбается). Не буду о них говорить, чтобы не раскрывать все карты. Зритель будет непосредственным участником событий. Думаю, все сцены тронут его до глубины души. Были сцены, которые снимать было крайне сложно эмоционально. Скоро все увидите…

А вы могли бы так поступить в жизни — выйти замуж за нелюбимого?

Однозначно нет. Я делаю все только по любви. Мне обязательно нужно любить и вдохновляться человеком.

А в Киев вы переехали по любви?

Скорее из-за любви. Я вышла замуж, и мы переехали жить в Киев — у мужа тут был бизнес. Мне с трудом дался переезд: отказ от работы, друзей, семьи. Это был сложный период, особенно в первые годы…

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