Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9, вынуждена перенести свадьбу из-за продления карантина. Напомним, что во время отпуска на Бали Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой. Влюбленные назначили дату на 23 мая, однако пандемия диктует свои условия. Подробнее узнайте в материале.

Никита Добрынин сделал предложение своей избраннице, и она ответила ему «Да». Тогда редакции STB.UA удалось узнать самые первые эмоции и ощущения пары. Двое признались, что мечтают о свадьбе в Италии, сыграть которую хотят ближе к лету.

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Вскоре решили, что бракосочетание проведут в Киеве, ведь бабушкам и дедушкам сложно будет перенести полет. И такое решение оказалось к лучшему. Уже в марте Италия заняла лидирующие позиции по количеству зараженных COVID-19.

Тем временем в Украине ввели карантин, который продлевают второй раз — уже до 11 мая. Свадьба Никиты и Даши была назначена на 23 мая. Пара призналась ранее, что у них готов ресторан на крыше с прекрасным видом, разосланы приглашения и выбрано платье невесты.

У себя на странице в Instagram Даша поделилась, что они вынуждены перенести событие.

«Свадьбу мы переносим на 2 сентября. Я расстроена. Но я также расстроена, что мы должны сидеть дома. А под конец карантина я ни в одно платье не влезу», — заключила Даша.

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