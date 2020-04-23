К сожалению, множество неприятных и даже горьких изменений свалилось на человечество в последнее время. Это и климатические изменения, и болезни, но и изменения магнитного поля. Графиком магнитных бурь на апрель 2020 года поделилась Рубина Цибульская. Подробнее в материале.

Вибрации, связанные со смещением магнитных полюсов, усиливаются под воздействием солнечного ветра. По этой причине огромная численность людей испытывает затуманенность сознания, отсутствие энергии, вялость, головные и суставные боли, депрессию, и другие неприятные симптомы.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на апрель 2020

Каждый месяц мы испытываем пики такого состояния в дни солнечной активности – во время магнитной бури. Самое неприятное, что негативное воздействие обладает накопительным эффектом, поэтому обязательно укрепляйте биополе.

А в апреле геомагнитный шторм ожидается 15 числа.

Защитете себя от неприятных последствий хорошим сном, правильным питанием и чистым воздухом. Ну и, конечно, не болейте!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ