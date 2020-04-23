Гороскоп на 24 апреля 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может получить неожиданные финансовые поступления, а кому стоит поберечь свои финансы? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам может поступить неожиданное предложение. Оно настолько выбьет вас из колеи, что вы даже можете принять необдуманное решение. Будьте осторожны.

Телец

Вы всецело поглощены домом. Карантин немного изменил вас: захотелось больше времени уделять любимым людям. Это даже к лучшему.

Близнецы

У вас в голове появилось много интересных идей. Это прекрасно. Постарайтесь реализовать их. Не бойтесь рисковать.

Рак

Вы хотите многого, но сейчас получаете только часть из того, на что рассчитывали. Пусть вас это не сильно расстраивает. Есть люди, которым повезло меньше вашего.

Лев

У вас очень много планов. Постарайтесь не распыляться, а попробуйте реализовать хотя бы один из них.

Дева

На любовном фронте вас ждут перемены. Возможно, вы по-другому посмотрите на знакомых. Кто знает, может, из этого что-то получится.

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Весы

Вы поглощены новым хобби целиком и полностью. В критическое время оно поможет вам оставаться на плаву и не потерять рассудок. Так держать.

Скорпион

Немного креатива ‒ и скучные будни могут превратиться в веселый день, который будет полон ярких красок и прекрасных воспоминаний.

Стрелец

Вы немного устали. Карантин влияет на все сферы жизни. Постарайтесь найти что-то хорошее в такой сложной ситуации и думайте только про это.

Козерог

Ваши идеи могут помочь многим людям. Постарайтесь реализовать их. Так вы сможете сочетать приятное с полезным.

Водолей

У вас могут появиться небольшие финансовые поступления. Но не спешите тратить все деньги. Оставьте немного про запас. Кто знает, когда закончится весь этот кошмар.

Рыбы

Вы достигли гармонии и полностью приняли ситуацию. Это потребовало от вас очень много усилий. Но зато теперь вы не тешите себя иллюзорными надеждами, а готовы сражаться за свое место под солнцем.

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