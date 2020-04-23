Экскурсия по «сериальным» квартирам «Папанек»

Уже этой весной на канале СТБ стартует долгожданная премьера второго сезона комедийного сериала «Папаньки» от «Дизель Студио». Это сериал о непростых взаимоотношениях отцов и детей. Он обещает телезрителям много юмора и положительных эмоций.

В главных ролях – звезды «Дизель Студио» Егор Крутоголов, Евгений Сморигин и Евгений Гашенко. Собственно, им и приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые незадачливые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми. Трио папанек дополняет заядлый холостяк Андрей Фединчик, который категорически не хочет заводить наследников.

Съемки сериала проходят в абсолютно разных локациях – на природе, в столичных дворах спальных районов, на узнаваемых киевских улицах, и даже на детской площадке. Но что интересно – специально для съемок «Папанек» в одной из столичных киностудий построили четыре квартиры и… роддом!

Мы решили сделать «рейд» по квартирам папанек, чтобы воочию увидеть «внутреннюю кухню» самого крупного проекта «Дизель Студио». Начинаем с уютного жилья киношной семьи Егора Крутоголова и Лилии Ребрик.

Конечно же, центральное место в квартире – кухня в стиле прованс. Это место для отдыха и общения семьи, где тон задает хозяйка.

Героиня Лилии Ребрик – идеальная жена: мало того, что красотка, но и дом содержит в чистоте и порядке. Как призналась актриса, в сценарий сериала она влюбилась с первых строчек, читала и не могла остановиться от смеха.

У нас на площадке подобралась колоритная семейка. Моя героиня – очень хрупкая женщина, всегда ухоженная, модная, при этом она просто идеальная, заботливая любящая жена и мать. Она снисходительно относится ко всем выходкам мужа и сына. Я просто погрузила себя в эту семью и ситуации, в которые попадали мальчишки, — делится Лилия.

Глядя на пару Егора и Лилии, веришь – эти люди действительно могут жить вместе.

По сценарию, Егор и сам как большой ребенок, поэтому игрушки ему приходится делить со своим сыном – его играет Демьян Шиян.

В сериале у меня один сын, – рассказывает Егор Крутоголов. – Я его очень балую. Сын у меня растет этаким хулиганчиком, но тем не менее он добрый и милый парень, который любит своих родителей и друзей. По сути «Папаньки» – это сериал о нас самих, о наших жизнях, а наши персонажи действительно похожи на нас. И многолетняя дружба между папаньками – это то, что нам знакомо и дорого. Но не всегда все так гладко, особенно когда в гости приходит теща…

Следующий пункт назначения – квартира многодетного отца Евгения Сморигина.

Как и в жизни, в «Папаньках» Евгений воспитывает троих детей, так что в роль долго вживаться не пришлось. Тем более что одного из детей актера играет его родной сын – Алексей Сморигин.

По сути, воспитание детей полностью легло на плечи Евгения, так как жена-хореограф в постоянных разъездах. И это, скажем прямо, очень непросто, особенно когда дети плавно подходят к переходному возрасту… Устроить дискотеку в квартире – без проблем!

Авторитетная и властная мама Алексея – Тамара Брониславовна, которую сыграла Надежда Кондратовская – директор Дома культуры.

Уютный модерн – это про интерьер квартиры «папаньки» Евгения Гашенка.

Евгений играет молодого банковского работника Никиту, который только готовится стать отцом. Актер рассказывает, терпеть капризы беременной жены (Ольга Арутюнян) — ох как непросто…

Моему герою действительно пришлось натерпеться из-за желаний беременной супруги, ему даже хотелось сбежать, – говорит Евгений Гашенко. – А вот в реальной жизни мне повезло больше. Жена не будила среди ночи и не просила клубники с селедкой.

Я так часто играла беременных, что меня можно называть многодетной матерью, – шутит Ольга Арутюнян. – Мой накладной живот забавляет всю съемочную группу, а после съемок реально болит поясница, иногда даже хочется соленых огурцов.

Квартира холостяка Андрея Фединчика оформлена в стиле современный минимализм. Такой дизайн вполне соответствует легкомысленному и свободолюбивому характеру ловеласа.

Герой Андрея по профессии – арт-директор ночного клуба, а по призванию – современный Казанова. Одна мысль о детях повергает его в ужас.

Команда сериала «Папаньки» передает всем зрителям СТБ привет!

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