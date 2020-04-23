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Экскурсия по «сериальным» квартирам «Папанек»

23.04.2020

Уже этой весной на канале СТБ стартует долгожданная премьера второго сезона комедийного сериала «Папаньки» от «Дизель Студио». Это  сериал о непростых взаимоотношениях отцов и детей. Он обещает телезрителям много юмора и положительных эмоций.

В главных ролях – звезды «Дизель Студио» Егор Крутоголов, Евгений Сморигин и Евгений Гашенко. Собственно, им и приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые незадачливые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми. Трио папанек дополняет заядлый холостяк Андрей Фединчик, который категорически не хочет заводить наследников.

Съемки сериала проходят в абсолютно разных локациях – на природе, в столичных дворах спальных районов, на узнаваемых киевских улицах, и даже на детской площадке. Но что интересно – специально для съемок «Папанек» в одной из столичных киностудий построили четыре квартиры и… роддом!

Мы решили сделать «рейд» по квартирам папанек, чтобы воочию увидеть «внутреннюю кухню» самого крупного проекта «Дизель Студио». Начинаем с уютного жилья киношной семьи Егора Крутоголова и Лилии Ребрик.

Конечно же, центральное место в квартире – кухня в стиле прованс. Это место для отдыха и общения семьи, где тон задает хозяйка.

Героиня Лилии Ребрик – идеальная жена: мало того, что красотка, но и дом содержит в чистоте и порядке. Как призналась актриса, в сценарий сериала она влюбилась с первых строчек, читала и не могла остановиться от смеха.

У нас на площадке подобралась колоритная семейка. Моя героиня – очень хрупкая женщина, всегда ухоженная, модная, при этом она просто идеальная, заботливая любящая жена и мать. Она снисходительно относится ко всем выходкам мужа и сына. Я просто погрузила себя в эту семью и ситуации, в которые попадали мальчишки,  делится Лилия.

Глядя на пару Егора и Лилии, веришь – эти люди действительно могут жить вместе.

По сценарию, Егор и сам как большой ребенок, поэтому игрушки ему приходится делить со своим сыном – его играет Демьян Шиян.

В сериале у меня один сын, – рассказывает Егор Крутоголов. – Я его очень балую. Сын у меня растет этаким хулиганчиком, но тем не менее он добрый и милый парень, который любит своих родителей и друзей. По сути «Папаньки» – это сериал о нас самих, о наших жизнях, а наши персонажи действительно похожи на нас. И многолетняя дружба между папаньками – это то, что нам знакомо и дорого. Но не всегда все так гладко, особенно когда в гости приходит теща…

Следующий пункт назначения – квартира многодетного отца Евгения Сморигина.

Как и в жизни, в «Папаньках» Евгений воспитывает троих детей, так что в роль долго вживаться не пришлось. Тем более что одного из детей актера играет его родной сын – Алексей Сморигин.

По сути, воспитание детей полностью легло на плечи Евгения, так как жена-хореограф в постоянных разъездах. И это, скажем прямо, очень непросто, особенно когда дети плавно подходят к переходному возрасту… Устроить дискотеку в квартире – без проблем!

Авторитетная и властная мама Алексея – Тамара Брониславовна, которую сыграла Надежда Кондратовская – директор Дома культуры. 

Уютный модерн – это про интерьер квартиры «папаньки» Евгения Гашенка.

Евгений играет молодого банковского работника Никиту, который только готовится стать отцом. Актер рассказывает, терпеть капризы беременной жены (Ольга Арутюнян)  ох как непросто…

Моему герою действительно пришлось натерпеться из-за желаний беременной супруги, ему даже хотелось сбежать, – говорит Евгений Гашенко. – А вот в реальной жизни мне повезло больше. Жена не будила среди ночи и не просила клубники с селедкой.

Я так часто играла беременных, что меня можно называть многодетной матерью, – шутит Ольга Арутюнян. – Мой накладной живот забавляет всю съемочную группу, а после съемок реально болит поясница, иногда даже хочется соленых огурцов.

Квартира холостяка Андрея Фединчика оформлена в стиле современный минимализм. Такой дизайн вполне соответствует легкомысленному и свободолюбивому характеру ловеласа.

Герой Андрея по профессии – арт-директор ночного клуба, а по призванию – современный Казанова. Одна мысль о детях повергает его в ужас.

Команда сериала «Папаньки» передает всем зрителям СТБ привет!

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