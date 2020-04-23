Егор Крутоголов: Во втором сезоне «Папанек» изменится все!

Совсем скоро зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром второго сезона сериала «Папаньки» производства «Дизель Студио». И пока все замерли в ожидании любимого сериала, читайте интервью со звездным «папанькой» Егором Крутоголовом прямо сейчас!





Ваш персонаж переживает изменения во втором сезоне. Каким его увидят зрители?

Во втором сезоне мы перенесемся на полгода вперед. Будет еще больше приключений, мужской дружбы и взаимовыручки! В семье моего персонажа Егора произойдут изменения на почве недостатка денег. Ему придется стать более серьезным и предприимчивым, чтобы обеспечить своих близких. Так как источник дохода и беззаботной жизни иссякнет, Егор будет по-настоящему вертеться, чтобы не ударить в грязь лицом перед семьей! Даже пойдет на работу.

Чем вам близок персонаж? Какие качества в нем нравятся?

У меня много общего с героем, но я в жизни немножко жестче и серьезнее. Наша сериальная мама Света (Лилия Ребрик. — Прим. ред.) требует от сына почти военной дисциплины, Егор же ее постоянно расшатывает, так как сам еще в душе ребенок. Приблизительно так и в моей собственной семье получается. На Кате весь быт, тренировки Левы, уход за Максом. Но в отношении учебы я чуть жестче — мотивирую сына на изучение иностранных языков и всегда говорю, что сначала уроки, а потом развлечения. Егор и Света в сериале точно так же, как и мы с Катей, принимают друг друга и идут к общим целям.

Вообще, мой персонаж попроще относится к жизни, чем я. Он в этом плане счастливее. У него откуда-то есть деньги, по жизни не приходится «париться». Но при этом у него правильные семейные ценности. Мне было интересно представить себя таким человеком. Но во втором сезоне все изменится! Егор соберется и проявит себя, как настоящий мужик, — мне это очень близко в нем.

Вы импровизировали на съемках? Как часто на площадке рождались шутки?

Импровизация может быть в отыгрыше эмоции героя. Можно придумать какой-то жизненный гэг, который чувствуешь в самой сцене. Но далеко от сценария мы не отходили, ведь если бы начали добавлять спонтанных шуточек, это могло бы увести зрителя от основной линии. В основном, мы в сериалах сохраняем задуманные сценаристами сюжетные линии.

Вас часто во время съемок пробивало на смех? Как с этим боролись?

Да, пробивало! Обычно в тот момент, когда включается камера (смеется. — Прим. ред.). Это называется «расколоться». В таких ситуациях нужно просто высмеяться и продолжить работать.

Как вы проводите время с детьми на карантине?

На карантине с семьей классно! Мы живем в частном доме и можем наслаждаться свежим воздухом во дворе, делаем барбекю, играем с Левой в приставку. Лев делает уроки и учит английский, а я взялся за изучение итальянского языка онлайн. Стараюсь привить это и сыну, но пока безуспешно (смеется. — Прим. ред.).

Как вы думаете, какие качества отец должен развивать в своем сыне?

Хочу максимально помочь своим сыновьям найти себя. Чем раньше они начнут ставить перед собой цели и идти к ним, тем понятнее и интереснее будет жить. Я подарил Льву мечту стать автогонщиком, и он уже видит перед собой путь. Даже если он не добьется больших успехов в спорте, он приобретет много полезных навыков, которые точно пригодятся в жизни.

В соцсетях вы довольно часто делитесь видео совместных тренировок с сыном. Чем еще занимаетесь на карантине вместе с детьми?

На карантине стараемся проводить время весело и с пользой. В этом году мы переехали в частный дом и теперь все вместе осваиваем хозяйство — учимся стричь газоны и убирать территорию. Появилось больше физического труда — это не может не радовать! Но и развлекаться не забываем. Например, недавно мы со Львом построили трассу для радиоуправляемых машин. А перед этим обязательно сделали «под шумок» уборку территории. Когда расходимся по разным углам, я учу итальянский онлайн, а Лев делает уроки или созванивается в Zoom с одноклассниками.

Какие фильмы вы можете посоветовать на время карантина?

Мы смотрим с Левой на английском его любимые фильмы и мультики по совету учительницы. Например, «Тачки», «Город Героев», «Турбо», сериал «Stranger Things».

Какие книги вы можете рекомендовать на время карантина?

Люблю читать в оригинале книги о выдающихся и успешных личностях. Например, «No Angel: The Secret Life of Bernie Ecclestone». Если говорить о художественной литературе, одна из моих любимых книг — «Бессонница» Стивена Кинга.

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