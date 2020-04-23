Сопли! Что мы знаем о них? И что они могут рассказать? Древние египтяне верили, что сопли – это вытекающие через нос мозги. Они жутко этого боялись и лечились всевозможными средствами. Как быстро и эффективно избавиться от насморка? Об этом подробно рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

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Носовую слизь вырабатывает сама дыхательная система прямо в носовой полости. Сопли являются своеобразным фильтром и защищают наши легкие от проникновения пыли и другого мелкого мусора.

Сопли состоят из соли, воды и белков, в том числе – муцина. В состав муцина входят сахара, которые поглощают влагу. Из-за этого сопли влажные и немного густые. Когда муцин соприкасается с влагой, то может увеличиться в 600 раз! Особенно много соплей возникает, если человек плачет, ведь слезы попадают в нос! В среднем в организме здорового человека в сутки образовывается от 60 до 200 мл соплей.

Больше всего соплей образовывается, если человек заболевает. Ведь увеличивается количество муцина для борьбы с вирусами.

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Если после 7 дней лечения насморка сопли продолжают течь и цвет их с прозрачного меняется на зеленый, то можно думать о развитии осложнений. Почему это происходит? Околоносовые пазухи имеют выводные отверстия, которые соединяют гайморову, лобную пазухи и синусы с полостью носа. Эти отверстия имеют небольшой диаметр (1–3 мм), и если возникает отек, то они закрываются вначале частично, а затем и полностью. В таком случае слизь скапливается и начинается воспалительный процесс.

Болезни, связанные с осложнением насморка:

гайморит – воспалительный процесс в гайморовых пазухах

синусит – воспаление придаточных пазух носа

фронтит – воспаление лобной пазухи носа.

Если у вас на фоне долгого насморка поднимается температура, а в носовых пазухах возникает постоянная боль и чувство распирания, если возле носа и под глазами отеки – это признаки гайморита.

Синусит имеет схожие симптомы – заложенность носа, образование в носовых пазухах и в задней части горла желтой или зеленой слизи, болезненность глаз, носа, щек и лба. Реже встречаются неприятный запах изо рта, нарушение обоняния, боль в горле и общая усталость. Ну и конечно, больные синуситом начинают кашлять, особенно по ночам.

При фронтите возникают боли в лобной части, преимущественно в надбровной области, усиливающиеся при надавливании, слезотечение и даже светобоязнь, а также изменение цвета, отечность и припухлость кожи в области лобных пазух.

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Как и чем лечить насморк

Пейте много теплого чая

Чтобы этих осложнений не возникало, не допускайте высыхания слизи. Если слизь высохнет – вы будете дышать ртом, и тогда начнет высыхать слизь в легких, закупоривая бронхи, а это одна из главных причин развития пневмонии. Помогите себе простыми способами. Например, чаем. Ведь, чтобы облегчить насморк, нужно пить больше жидкости.

Делайте ингаляции

При заболеваниях носоглотки также хорошо помогает ингаляция паром или полоскание горла содой, солью или разведенным акварином.

Промывайт нос

Эффективны промывания носа. Самое жестокое из них – соком лука, но можно и просто морской водой, соленой, разведенными соками каланхоэ или алоэ, наконец, остывшими отварами тех же трав. Капать в нос можно пипеткой, шприцем без иголки или просто с ложечки, но только в одну ноздрю. Вторую следует зажать, и тогда нет риска «попасть не в то горло».

Гуляйте на свежем воздухе

Если у вас насморк, не закрывайтесь дома. Теплый воздух сушит носоглотку. Поэтому прогулки в любую погоду и постоянное проветривание помещения не только полезны, но и необходимы. Только не гуляйте в людных местах. Иначе вы станете источником заражения для окружающих.

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Очень важно следить за гигиеной во время насморка. Нужно часто мыть руки, прикрывать рот и нос во время чихания салфеткой или носовым платком. После использования салфетку нужно выбросить, а носовой платок сразу же постирать в горячей воде. Если вы чихнули или покашляли в свои руки, немедленно вымойте их, потому что иначе вы станете переносчиком вируса. Старайтесь не трогать свое лицо, в особенности глаза, рот и нос. Если же вы находитесь в компании человека, больного простудой, не обменивайтесь с ним ручками и карандашами. Если у вас болеют дети, обязательно мойте их игрушки.

Кстати, вопреки общему мнению, заразиться через поцелуй сложно. Подавляющее количество известных науке риновирусов попадает к нам в организм через слизистую оболочку носа и глаз. Поэтому целуйтесь на здоровье, но не забывайте беречься от насморка.

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Video: Эффективные методы лечения насморка Как вылечить насморк? Что такое насморк и как его лечить, какие виды и осложнения бывают у этой болезни - советы врача Людмилы Шупенюк про насморк и как его лечить

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