Джулия Робертс разводится с мужем
Известная американская актриса Джулия Робертс приняла решение развестись с мужем после 18 лет брака. Детали читайте в материале.
Голливудская актриса Джулия Робертс приняла решение расстаться с мужем после 18 лет брака. Официально оформить развод пара планирует после окончания карантина.
По информации, которая просочилась в прессу, оскароносная красотка уже давно не ладит с мужем – оператором Дэнни Модером. А режим самоизоляции только усугубил ситуацию и дал возможность супругам понять, что их отношения себя давно изжили.
Напомним, Джулия Робертс воспитывает троих детей. И несмотря на все сложности, она признается, что гордится своими отношениями с Дэнни Модером.
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