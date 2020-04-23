Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Джулия Робертс разводится с мужем

23.04.2020

Известная американская актриса Джулия Робертс приняла решение развестись с мужем после 18 лет брака. Детали читайте в материале. 

нппз

Голливудская актриса Джулия Робертс приняла решение расстаться с мужем после 18 лет брака. Официально оформить развод пара планирует после окончания карантина. 

По информации, которая просочилась в прессу, оскароносная красотка уже давно не ладит с мужем оператором Дэнни Модером. А режим самоизоляции только усугубил ситуацию и дал возможность супругам понять, что их отношения себя давно изжили. 

Напомним,  Джулия Робертс воспитывает троих детей. И несмотря на все сложности, она признается, что гордится своими отношениями с Дэнни Модером. 

Больше по теме: Ричард Гир стал отцом в третий раз

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу и воскресенье в 09:30.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить