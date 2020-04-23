Джулия Робертс разводится с мужем

Известная американская актриса Джулия Робертс приняла решение развестись с мужем после 18 лет брака. Детали читайте в материале.

Голливудская актриса Джулия Робертс приняла решение расстаться с мужем после 18 лет брака. Официально оформить развод пара планирует после окончания карантина.

По информации, которая просочилась в прессу, оскароносная красотка уже давно не ладит с мужем – оператором Дэнни Модером. А режим самоизоляции только усугубил ситуацию и дал возможность супругам понять, что их отношения себя давно изжили.

Напомним, Джулия Робертс воспитывает троих детей. И несмотря на все сложности, она признается, что гордится своими отношениями с Дэнни Модером.

Больше по теме: Ричард Гир стал отцом в третий раз

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу и воскресенье в 09:30.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ