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Что почитать на карантине: рекомендации Иракли Макацария

23.04.2020

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария проводит карантин в кругу родных и близких. Со своими поклонниками он делится советами, как оставаться в форме, показывая разные тренировки в домашних условиях. Более того, Иракли поделился литературой, которую рекомендует прочесть или прослушать во время карантина. Подробности в материале.   

«Я очень люблю книги, но учитывая мой режим за последние несколько лет, слушал их только в аудиоформате. Карантин дал возможность наконец насладиться этим свободным временем за чтением любимых книг», признается Иракли.

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Николас Спаркс —  «Выбор» 

История о закоренелом холостяке Тревисе Паркере, для которого любовь, чувства, ответственность кажутся чем-то далеким и ненужным. Главному герою вполне достаточно верных друзей, близких и классной работы.  Рыбалка, спорт, отдых на природе, охота, — все это его досуг. Но с появлением в его жизни соседки Габи Холланд все меняется. Мужчина впервые влюбляется, хотя долгое время отрицает это далекое чувство. Несмотря на радость и окрыленность, с любовью в его жизнь приходят и немалые испытания. 

Жанр: роман

Марк Мэнсон —  «Всё хреново» 

Книга о надежде. Во время карантина и пандемии — очень актуальна. Ведь еще никогда мир не жил в таких условиях, когда переборол все болезни, победил любой кризис, получил доступ к любой информации и окружил себя удобными технологическими прорывами. Однако чем дальше, тем больше тревожности возникает у человека. Постоянные экономические и политические войны, неравенство, экологические проблемы настигают нас. Переверните свое представление о счастье, успехе и надежде. 

Жанр: «Помоги себе сам»  

Эмили Бронте — «Грозовой перевал» 

Золотая классика мировой литературы. Роман, который перевернул в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклиффа и Кэтти по-прежнему не подвластна времени. Социальное неравенство, стандарты и стереотипы, навязываемые обществом, часто становятся преградой в выражении своих чувств и желаний. 

Жанр: роман

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