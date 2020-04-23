Будут ли выходные на майские праздники в 2020 году и стоит ли их ждать вообще? Этот вопрос как всегда особо сильно волнует всех жителей нашей страны. В Украине в мае 2020 состоится 2 больших праздника, которые принесут 2 дополнительных выходных дня. Подробнее читайте в материале.

Всего в мае 31 календарный день. Украинцы в мае 2020 будут отдыхать с 1 по 9, с 9 по 11, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 числа. Выходной в пятницу, 1 мая, связан с празднованием Дня труда, а понедельник, 11 мая, – с Днем Победы 9 мая.

Выходные в мае 2020 года

Общее количество календарных дней ‒ 31.

Рабочие дни ‒ 19.

Выходные дни ‒ 12.

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Также, стоит отметить и неофициальные праздники, которые отмечаются в апреле:

1 мая – День труда;

3 мая – Всемирный день печати;

7 мая – День радио;

8 мая – День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны;

9 мая – День Победы;

10 мая – День матери;

16 мая – День Европы в Украине;

17 мая – День памяти жертв политических репрессий;

17 мая – Всеукраинский день работников культуры;

18 мая – Международный день музеев;

20 мая – День работников банков;

20 мая – День метеоролога;

25 мая – День филолога;

28 мая – День пограничника;

31 мая – День Киева.

Праздники-праздниками, но до 11 мая в Украине продлен карантин, поэтому потерпите еще немного, будьте здоровы и оставайтесь дома!

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