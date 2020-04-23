Сегодня в 22:40 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии фильма «Анна Герман». В нем певица, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке, борется за жизнь. Но что же произойдет в 7 и 8 сериях? Читайте прямо сейчас.

В Италии Анну держат заложницей собственного контракта. Она не имеет права петь. Не выдержав заточения, Герман решается на побег. В одном из переулков города она встречает милого парня Луиджи. Он показывает девушке другую Италию. Страну, в которой хочется любить и петь, и Аня поет. На ее голос замирают прохожие, останавливаются машины.

Слава о польке с ангельским голосом быстро разносится по городу. Продюсеры Герман решают, наконец, показать ее широкой публике. Впервые польская певица выступает на сцене прославленного фестиваля в Сан-Ремо. Но сиять новой европейской звезде Анне Герман было недолго. В день своего триумфа на итальянской автостраде она разбивается…

От Герман отказались все, кроме родных. Збышек и Ирма перевозят ее в Польшу. Но девушке не могут выделить даже отдельную палату. Загипсованная во весь рост Аня лежит в коридоре больницы. Ее бесцеремонно трогают. Спрятаться от поклонников она может, лишь закрыв глаза. Вскоре Анну ждет новый удар – она навсегда будет прикована к постели. Но что спасет ее в этой ситуации? Смотрите уже сегодня!

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