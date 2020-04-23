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«Акушерка»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

23.04.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии многосерийной медицинской драмы. Сериал «Акушерка» уже успел влюбить в себя тысячи телезрителей! Но что же произойдет в 7 и 8 сериях? Читайте прямо сейчас!

Ранее в сериале: Татьяну привозят в изолятор временного содержания, адвокат просит ее признать свою вину в смерти роженицы Никифоровой частично. Между Татьяной и Игорем происходит серьезный разговор. Все против Скворцовой. Но признается ли она в том, чего не совершала, и сможет ли сохранить семью? 

Над Татьяной продолжается суд. Акушерка и адвокат думают, что кардиограмму подделали. Адвокат считает, что пора подключать журналистов, чтобы выиграть дело, а Татьяна просит его связаться с родственниками Дмитрия. К Дмитрию в больницу приходит его бывшая жена Оля, которую он представляет своей сестрой. 

Смотрите в 7 и 8 сериях «Акушерки» на телеканале СТБ уже сегодня в 20:15!

Video: «Акушерка»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

Сериал Акушерка — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 23.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Акушерка

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