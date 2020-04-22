Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной, узнавал Григорий Решетник

22.04.2020

В 7 выпуске романтического проекта «Холостяк»-10 состоялась вечеринка, на которую приехали самые близкие друзья участниц. Однако к Дане приехала не подружка-сплетница, а… Игорь. Бывает  ли дружба между мужчиной и женщиной? А также, что на самом деле между  Даной и Игорем, выяснял несменный ведущий Григорий Решетник.

Реакция Макса на приезд друга Даны была на лицо. Более того, и друг Холостяка, и сам ведущий засомневались: а правда ли это просто приятель девушки? Чтобы выяснить, что на самом деле испытывает Игорь к Дане, Григорий принялся задавать вопросы. 

Больше по теме: Думала, будет как Басков или Козловский: мама Алины о Холостяке

«Она не мой идеал. Ну, во-первых, мне не нравятся ее волосы (смеется. — Прим. ред.). Тебе должен нравиться человек, ты должен его хотеть. С Даной у меня такого нет».

Video: Существует ли дружба между мужчиной и женщиной, узнавал Григорий Решетник

В 7 выпуске проекта Холостяк 10 к Дане приехал ее друг. Эксклюзивное видео реалити Холостяк 2020 смотрите в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить