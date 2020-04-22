В 7 выпуске романтического проекта «Холостяк»-10 состоялась вечеринка, на которую приехали самые близкие друзья участниц. Однако к Дане приехала не подружка-сплетница, а… Игорь. Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? А также, что на самом деле между Даной и Игорем,— выяснял несменный ведущий Григорий Решетник.

Реакция Макса на приезд друга Даны была на лицо. Более того, и друг Холостяка, и сам ведущий засомневались: а правда ли это просто приятель девушки? Чтобы выяснить, что на самом деле испытывает Игорь к Дане, Григорий принялся задавать вопросы.

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«Она не мой идеал. Ну, во-первых, мне не нравятся ее волосы (смеется. — Прим. ред.). Тебе должен нравиться человек, ты должен его хотеть. С Даной у меня такого нет».

Video: Существует ли дружба между мужчиной и женщиной, узнавал Григорий Решетник В 7 выпуске проекта Холостяк 10 к Дане приехал ее друг. Эксклюзивное видео реалити Холостяк 2020 смотрите в материале

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