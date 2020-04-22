Сегодня, 22 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 11 выпуск нового психологического реалити «Супермама». На третий день участницы отправятся в гости к жене «Холостяка» Александре, которая с рождения приучает своих детей к режиму. Какие оценки поставят участницы Саше, и почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что она — несчастна? Подробнее читайте в материале.

В 11 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницы были возмущены жестким режимом, которого придерживается Саша?

Какие факты из жизни Сашиного мужа-спортсмена ввели участниц в ступор?

Как участницы отреагируют, когда узнают, кто муж Саши?

Какой сюрприз мам-конкуренток просто вывел Сашу из себя?

Почему Дмитрий Карпачев считает, что Александра ‒ несчастна?

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 11 выпуск проекта от 22.04.2020 Супермама 11 выпуск: Почему Дмитрий карпачев считает, что Саша - несчастна

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