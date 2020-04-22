«Супермама» 11 выпуск: На какие жертвы пошла Саша, чтобы стать женой «Холостяка» Дмитрия Черкасова

Сегодня, 22 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 11 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание в течение недели будут оценивать друг друга. На третий день проекта участницы отправились в гости к Саше ‒ жене «Холостяка». Почему соперницы считают, что Саша полностью растворилась в муже? И после чего ведущий проекта Дмитрий Карпачев решил, что она ‒ несчастна?

Саша ‒ жена действующего чемпиона и «Холостяка» Дмитрия Черкасова. А еще она мама двоих детей ‒ 3-летнего Тимофея и 10-месячного Марка. Жизнь всей семьи полностью построена вокруг режима Дмитрия. Но так ли важен режим в воспитании детей? В этом решил разобраться мам-контроль, который уже спешит в гости к Саше.

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Участницы очень удивились тому, что Саша встретила их в домашней одежде и без макияжа. Однако женщина считает, что таким образом она попыталась показать, как выглядит ее жизнь на самом деле. Также она рассказала о том, какого режима придерживается ее семья. Но участницы не поняли такой ответственности, ведь Саша постоянно готовит, убирает, занимается детьми и мужем.

Также конкурентки были возмущены тем, что Саша очень мало уделяла им внимания. Вместо этого женщина постоянно была занята детьми: готовила еду, кормила, укладывала спать, а еще мыла полы. Королеве красоты Даше даже показалось, что это невежливо, ведь она считает, что весь мир не должен вращаться вокруг детей. Но у хозяйки дома на этот счет другое мнение.

«Я не должна ущемлять своих детей только потому, что ко мне пришли какие-то девочки», ‒ говорит Саша.

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Во время ревизии мамы нашли в холодильнике замороженные продукты, которые были предназначены для детей. Конкурентки немного не поняли, почему для мужа Саша готовит только свежую еду, а для детей ‒ может что-то разморозить.

Когда же домой вернулся Дмитрий Черкасов, участницы слегка удивились. Им показалось, что Александра очень ревнует своего мужа к другим женщинам и полностью поглощена им в ущерб своим интересам. Однако Саша уверена в противоположном.

«Да если бы у них был такой муж, то они бы на четвереньках ползали и все бы делали для его комфорта», ‒ говорит Саша.

Перед ужином участницы решили приготовить хозяйке сюрприз. Они захотели устроить девичник с переодеванием и музыкой. Однако Саша такую идею не оценила и попросила выключить музыку на телефоне, потому что она может напугать или разбудить ее детей и помешать здоровому сну Димы.

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Но что же скажет Дмитрий Карпачев во время личной встречи с Сашей и почему он предложит ей отказаться от борьбы за звание Супермамы? Узнайте все подробности в 11 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 11 выпуск: На какие жертвы пошла Саша, чтобы стать женой «Холостяка» Дмитрия Черкасова Супермама 11 выпуск: На какие жертвы пошла Саша, чтобы стать женой Холостяка Дмитрия Черкасова и почему Дмитрий Карпачев считает, что Саша - несчастна

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