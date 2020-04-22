70-летний американский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз. Радостную новость сообщило издание «HOLA!». Подробности читайте в материале.

Голливудский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз. Как сообщило издание «HOLA!», его 36-летняя супруга Алехандра Сильва родила второго сына. Пока что имя ребенка не разглашается, но известно, что малыш абсолютно здоров. Первого сына Алехандра родила в феврале прошлого года.

Напомним, для Ричарда Гира это уже третий ребенок. 70-летний актер уже воспитывает 20-летнего сына Гомера, который родился в браке с актрисой Кэри Лоуэлл.

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