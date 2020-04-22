Уже в эту пятницу, 24 апреля, выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Кристина и Настя получили от Макса по 25 тысяч гривен на организацию индивидуального свидания. Однако что-то пойдет не так, и чья-то встреча станет настоящим разочарованием для Холостяка.

«Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше», – прокомментирует решение Холостяк.

Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой!

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А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком.

«На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет. Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно», – скажет Настя.

Чье свидание станет для Макса сплошным разочарованием?

Правильно ли понял Холостяк намерения Кристины?

Какие прогнозы даст астролог?

И неужели главный герой попрощается с кем-то до Церемонии роз?

Смотрите в пятницу, 24 апреля, в 19:00 в романтическом реалити «Холостяк»-10 на СТБ.



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