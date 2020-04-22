Сегодня, 22 апреля, особенный день как минимум для одного талантливого человека. Свой день рождения отмечает настоящий профессионал кулинарного искусства и ведущий телеканала СТБ Владимир Ярославский. Что судья «МастерШеф. Профессионалы» думает о своем возрасте? Узнаете в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В то, что мужественному ведущему проекта «МастерШеф. Профессионалы» сегодня исполнился 41 год, верится с трудом! Секрет Владимира прост, – здоровый образ жизни и любовь к своему делу. В этом году шеф немногословен в Instagram и свою новую возрастную отметку прокомментировал кратко:

«Просто сегодня 41…»

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Редакция сайта STB.UA присоединяется ко всем поздравлениям и желает Владимиру Ярославскому здоровья, любви, счастья и побольше солнечных дней!

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