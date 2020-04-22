Просто сегодня 41: Владимир Ярославский отмечает день рождения
22.04.2020
Сегодня, 22 апреля, особенный день как минимум для одного талантливого человека. Свой день рождения отмечает настоящий профессионал кулинарного искусства и ведущий телеканала СТБ Владимир Ярославский. Что судья «МастерШеф. Профессионалы» думает о своем возрасте? Узнаете в материале.
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В то, что мужественному ведущему проекта «МастерШеф. Профессионалы» сегодня исполнился 41 год, верится с трудом! Секрет Владимира прост, – здоровый образ жизни и любовь к своему делу. В этом году шеф немногословен в Instagram и свою новую возрастную отметку прокомментировал кратко: